MP entra com ação após enfermeiros denunciarem não recebimento de 13º; FMS diz ter pago

O Ministério Público do Piauí (MPPI) entrou com uma ação civil pública a fim de esclarecer o não pagamento do 13º salário dos enfermeiros de Teresina, que afirmam que a Fundação Municipal da Saúde (FMS) não cumpriu com o compromisso. De acordo com o promotor de Justiça Eny Pontes, a FMS afirmou ter pago os profissionais de saúde. No entanto, a categoria nega ter recebido o benefício.

O promotor destaca que o órgão deveria ser mais transparente no que diz respeito à relação de todos os profissionais contratados, independente de serem efetivos ou temporários.



“Diante desse impasse e da falta de transparência por parte da FMS eu ingressei com uma ação civil pedindo que dois pontos sejam resolvidos: primeiro, o pagamento do 13º salário, pois quem trabalhou tem que receber, é um direito constitucional. E, segundo, que a FMS seja mais transparente, pois é obrigação da gestão pública publicar quem são os contratados em um local de fácil acesso.

A ação foi enviada à justiça e o promotor aguarda a decisão do juiz da 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública de Teresina.

Falta de medicamentos

No último dia 17, uma outra ação civil pública foi movida pelo Ministério Público em relação a Fundação Municipal da Saúde. Neste caso, o motivo foi a falta recorrente de insumos e medicamentos nas unidades hospitalares de Teresina. Diante disso, a 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública da capital determinou que a FMS e o município apresentem, no prazo de 30 dias, um plano concreto para regularizar integralmente a situação.

Além disso, município e FMS devem adotar imediatamente as medidas licitatórias necessárias para adquirir, em modalidade de urgência, os insumos e medicamentos mais sensíveis que se encontrem em falta ou escassez. O plano deve ser realizado de forma conjunta, entre os órgãos, devendo o município proporcionar o suporte necessário, inclusive financeiro e orçamentário, para fins de regularização da situação.



