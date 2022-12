Na presidência da FMS, Clara Leal diz que está fazendo o levantamento de dívidas do órgão

"Nós assumimos hoje a Presidência da FMS com a intuição de trazer tranquilidade para todos os que são assistidos pela nossa instituição. Claro que as dificuldades são inúmeras, nós já sabemos disso, mas não são dificuldades exclusivas dessa instituição. De modo geral, as instituições públicas e privadas enfrentam essas dificuldades atualmente", justificou a gestora.

Foto: Reprodução/FMS

A nova presidenta também falou sobre a falta de insumos na rede hospitalar. Somente no último mês, fiscalizações realizadas pelos Conselhos Regionais de Medicina e Enfermagem (CRM e Coren), além do MPPI, apontaram a falta de profissionais e equipamentos em várias unidades de saúde administradas pela FMS, o que resultou na interdição do Hospital Geral do Buenos Aires e na interdição parcial da Maternidade Wall Ferraz. No primeiro, segundo a equipe de fiscalização, faltava até mesmo soro fisiológico.

"Já recebemos a garantia de um aporte financeiro para sanar débitos que foram contraídos pelos hospitais. Em relação ao abastecimento, é verdade que ainda estamos com dificuldades, mas os hospitais estão fazendo suas aquisições de forma a garantir a toda população esses insumos", garantiu Clara Leal.

A gestora assume o comando da pasta após o médico Gilberto Albuquerque pedir exoneração do cargo em meio à crise na saúde municipal.