Nova sede da Delegacia da Mulher é inaugurada no bairro Saci, zona Sul de Teresina

Foi inaugurado na manhã desta segunda-feira (26) a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher no Piauí (DEAM/Sul), no bairro Saci, zona Sul de Teresina. O espaço, que funcionava no CSU do Parque Piauí, agora está sediado na Avenida Henry Wall de Carvalho, onde já funcionou outros órgãos de segurança, como a DEPRE. O espaço foi reformado para receber a nova sede e deve ofertar uma melhor estrutura para o atendimento de mulheres vítimas de violência.

(Foto: Assis Fernandes / O DIA)

A nova localização da sede também é mais fácil de chegar, para quem precisar de atendimento. “O local tem uma acessibilidade melhor e vai contar com equipe multidisciplinar. Vai ter uma psicóloga para realizar os atendimentos das mulheres que chegam com abalo emocional. Esse prédio passou por uma ampla reforma e a população que será atendida aqui, poderão ser melhor assistidos, tendo um atendimento de qualidade”, disse o Delegado Geral da Polícia Civil, Lucy Keiko.

(Foto: Assis Fernandes / O DIA)



A coordenadora do Departamento Estadual de Proteção à Mulher, Delegada Bruna Verena, destacou que o espaço é mais amplo e ofertará mais conforto as mulheres que procurarem o atendimento. “Antigamente aqui funcionava a delegacia de entorpecentes. Um espaço melhor, mais adequado para receber essas mulheres, onde elas podem se sentir mais acolhidas, porque nesse momento, elas geralmente estão passando por uma angústia grande”.

(Foto: Assis Fernandes / O DIA)



A inauguração contou com a presença da Governadora Regina Sousa, que lembrou o histórico de criação das delegacias voltadas para público específico. “De 2003 para cá, começou-se a trabalhar as temáticas, as especializadas. Hoje, a Delegacia da Mulher é necessária, a mais urgente por conta do feminicídio, estupros e violência doméstica. Entregar um ambiente bom para trabalhar, em que todos se sintam bem. Então agora as mulheres possuem uma delegacia de referência aqui na Zona Sul”.

(Foto: Assis Fernandes / O DIA)



Confira o endereço da nova sede da DEAM/Sul:

- Avenida Henry Wall de Carvalho, S/ número. Próximo ao Parentão.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no