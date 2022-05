Novo trecho da Avenida Celso Pinheiro é interditado para obras na zona Sul de Teresina

Mal foi liberado o fluxo de veículos no trecho em obras - no sentido centro-sul, e a Avenida Celso Pinheiro terá um outro trecho interditado para obras. Desta vez, a parte da via no sentido sul-centrovai ser interditada para reparos. A informação foi dada pelo presidente da Empresa Teresinense de Desenvolvimento Urbano (ETURB), João Pessoa, o Pessoinha, na manhã desta segunda-feira (09). O trecho fica próximo à Ponte Anselmo Dias.

Segundo o gestor, uma obra em um terreno próximo a via é o causador dos constantes problemas de drenagem no asfalto da via. “Em virtude de um aterro que fizeram em um terreno ao lado, a água tende a vir para a via, que é o local mais baixo, e causa os transtornos. Quando abrimos a via embaixo, tinha apenas um material argiloso e tivemos que entrar com pedra rachão, brita 19, brita BTS e fizemos uma recuperação das canaletas e sarjetas”, explicou.

Obra na via sentido centro-sul ainda não foi concluída (Foto: Assis Fernandes / O DIA)

Com mais essa interdição, a conclusão das obras no local devem demorar além do previsto. “A previsão é de que seja entregue entre 30 de maio e 1º de junho. A princípio somente uma faixa está interditada. Mas talvez precise interditar as duas faixas nos próximos dias”, complementou Pessoinha.

Obra tem causado transtornos à moradores e comerciantes

A reportagem do Portal O Dia constatou que o movimento menor na via, tem atrapalhado as vendas dos comerciantes do local. Donos de comércios na região afirmaram que após a interdição, viram o movimento cair em torno de 20%. Outro problema que o buraco, e a consequente interdição na via causou, é a dificuldade dos moradores da região de conseguir sair e chegar em casa.

Obra tem causado transtornos à moradores e comerciantes (Foto: Assis Fernandes / O DIA)

São pelo menos oito residências que ficam no trecho da via.A STRANS afirmou que fez a interdição da via após solicitação das Saad Sul e pela Eturb, órgãos responsáveis pela coordenação dos trabalhos. E que a interdição é necessária para a segurança dos condutores, dos transeuntes e também para execução dos serviços.

