AO VIVO: Um Dia Na Praça leva serviços gratuitos para o Angelim

O projeto Um Dia na Praça estará neste sábado (30) e domingo (01) na zona Sul de Teresina. A edição deste fim de semana acontece no bairro Angelim, onde está sendo ofertada uma série de serviços para a comunidade que vão desde a emissão de documentos até serviços de saúde e beleza. O O Dia na Praça é uma realização da Fundação Otávio Miranda e do Sistema O Dia de Comunicação em parceria com a iniciativa privada e o Governo do Estado.





O evento acontece hoje (30) e amanhã (01) na quadra da Escola Municipal Angelim das 09h às 14h. Confira abaixo os serviços que estão sendo ofertados:

Corte de cabelo, esmaltização penteado afro e limpeza de pele

Aferição de glicemia capilar, de pressão arterial e orientação sobre diabetes e hipertensão

Emissão de 2ª via de RG

Orientações jurídicas

Orientações e consulta de vista grátis

Consulta de CNH

Para a população que participa do evento há acesso gratuito à internet oferecido pela empresa G3 Telecom. Esta edição do O Dia na Praça conta com o apoio da Secretaria Estadual de Cidadania e Assistência Social (Sasc), Grau Técnico, G3 Telecom e Piauí Conectado, Secretaria de Segurança Pública, Associação Piauiense dos Advogados Civilistas, Óticas Diniz e Detran-PI.

Presente no evento, o vereador Neto do Angelim falou sobre a importância de levar os serviços comunitários para a população a população. "Estamos saindo de uma pandemia onde muitas pessoas deixaram seus documentos vencerem porque não conseguiram ter o atendimento presencial e hoje elas têm essa facilidade de ter o atendimento na porta de sua casa", disse o parlamentar. Ele lembra ainda que a orientação jurídica que o projeto Um Dia na Praça oferece também ajuda a desburocratizar certos atendimentos e auxiliar as pessoas a irem atrás de direitos adquiridos que elas por vezes desconhecem.

