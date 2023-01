Obra da Estrada da Alegria é adiada novamente e só deve ser entregue em setembro

Lenta, quase parando! É essa a sensação de muitos condutores de veículos e também dos moradores sobre as obras da Avenida Marginal Poti Sul, na zona Sul de Teresina. Iniciada em fevereiro de 2020, a obra deveria ser entre em 365 dias, ou seja, em fevereiro de 2021. Mas foi adiada, com promessa de ser concluída em 2022. 2023 começou e nada da via ser entregue à população. A nova previsão, segundo a placa de construção, é de que a avenida deva ser finalizada só em setembro deste ano.

Em setembro do ano passado, a equipe de O Dia esteve no local e constatou que a poeira oriunda das obras atrapalhava a vida de quem vive no local. Agora com o início do período chuvoso, o problema é a lama. “Botaram há uns 15 dias atrás, ainda em 2022, umas carradas de areia para nivelar o terreno. Só que não vieram mais. E o material está aí. Agora, com essas chuvas, não sei como vai ficar aqui”, disse o seu Manoel Lídio, caseiro que trabalha no local.

Outro problema é que com a terraplanagem do trecho que vai receber o asfalto, o nível da avenida ficou acima do nível das casas ao entorno. E quando chove muito, a água desce e entra para os terrenos particulares. “Algumas casas aqui estão sofrendo com a entrada de água da chuva”, complementou.

Primeiras chuvas já danificaram trechos da via

Mal começou o período chuvoso, e as primeiras ocorrências de chuvas já danificaram algumas partes das obras na Marginal Poti Sul. As pedras da calçada e do canteiro central já estão se soltando. Nem foram inauguradas e já precisam de reparo. “Tem uma parte da calçada ali que, se você pisar, afunda! Botaram só uma areia por baixo e já está soltando. Essa obra está andando é para trás”, afirmou a moradora Vanda Ribeiro.

E ela complementa: “Sei não, acho que essa avenida não vai ser concluída nessa gestão”.

O que diz a SAAD Sul

Em nota, a "Superintendência de Ações Administrativas Descentralizadas Sul prevê a conclusão dos primeiros 2,5 km da Marginal Poti Sul até o final deste mês de janeiro. Essa primeira etapa representa 43% da obra. No trecho estão sendo executados serviços de terraplenagem, pavimentação, contenção de talude, calçadas e sinalização.

Contudo, a Saad Sul esclarece que conseguirá concluir desde que as chuvas que estejam por vir não comprometam significativamente a programação da obra. A Marginal Poti Sul é um trecho de suma importância para Teresina, visto que é uma via que liga diversos bairros e faz o contorno rodoviário na cidade, ligando as avenidas Gil Martins, deputado Milton Brandão, Mestre Dezinho, São Raimundo, Manoel Ayres Neto, Higino Cunha, Marechal Castelo Branco e a rua Elesbão Veloso.

O trecho completo de 5,7 km de extensão está previsto para ser entregue em abril e tem o orçamento de R$ 34.000.000,00, com recursos do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF). O projeto da obra prevê a inclusão de vias de passeio, canteiro central, ciclovia, calçadas, sinalização e expansão da rede de energia para iluminação da marginal".

