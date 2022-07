Obra da galeria da zona Leste interdita trecho da avenida Senador Arêa Leão

A obra da galeria da zona Leste de Teresina provocou a interdição de mais mais uma via no Bairro São Cristóvão. Desta vez, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) fechou um trecho da avenida Senador Arêa Leão, entre entre a rua Thomaz Tajra e a avenida Homero Castelo Branco.

A previsão é de que o local ficará fechado para o tráfego nos dois sentidos pelos próximos 30 dias. Segundo a Strans, a interdição atendeu a um pedido da da Superintendência de Ações Administrativas Descentralizadas Leste (Saad Leste) devido as obras de microdrenagem.

Foto: Divulgação / Strans

Carla Sales, gerente de Operações e Fiscalização no Trânsito da Strans, explica que a interdição teve início dia 14 de julho e, no local, os agentes de trânsito orientam que os condutores busquem rotas alternativas.

“Orientamos os condutores que trafegam pela região que busquem rotas alternativas, vias paralelas e se possível evitem trafegar próximo deste trecho durante o período de interdição, para evitar transtornos e congestionamentos na região interditada”, disse a gerente.

O trecho da Avenida Homero Castelo Branco no cruzamento com a rua Eustáquio Portela , na zona Leste de Teresina, que estava esteve interditado por conta de obras da galeria, foi liberado para o trânsito no dia 10 deste mês após mais de um mês fechado para os trabalhos.



Com informações da Strans