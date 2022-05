Cansados de esperar por uma solução da gestão municipal, moradores do bairro Parque Sul, na zona Sul de Teresina, usaram do bom humor para denunciar a situação crítica do cruzamento das avenidas Alaídes Paz do Nascimento com Dr. Manoel Ayres Neto. Segundo a população, o “balneário” é o resultado de problemas no escoamento do esgoto e vazamentos de água.



Para ironizar a situação, um grupo de moradores fingiu estar em um balneário, com direito a trajes de banho, mesa de bar e até cerveja. “Tu não está sabendo da nossa atração turística? É o Balneário Parque Sul, aqui a gente vai trabalhar e volta pisando na água. E pra completar, a Águas de Teresina fez uma piscina pra gente”, diz uma das moradoras.

No vídeo, os moradores convidaram ainda o prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, para conhecer a “atração turística”. “Gostaria de chamar o nosso prefeito. Dr. Pessoa, venha aqui para aproveitar da nossa atração turística, tomar um banho na lagoa tomando cerveja. É só no balneário parque sul que a gente mora num lindo bairro e ainda é agraciado por essa lagoa”, completa.

A reportagem do O Dia procurou a Superintendência das Ações Administrativas Descentralizadas Sul, que informou que lamenta os transtornos causados aos moradores e motoristas que trafegam por esse trecho da Avenida Dr. Manoel Ayres Neto, bairro Parque Sul, zona Sul de Teresina. Segundo a Saad, uma equipe técnica será enviada para fazer a vistoria do local nesta sexta-feira (29) e agilizar as devidas providências para solução do problema.

O O Dia também entrou em contato com a Águas de Teresina, que informou que esteve no endereço e identificou que não existe vazamento no local e trata-se de uma canaleta de drenagem sob o asfalto que está obstruída, sendo de responsabilidade direta da Prefeitura Municipal de Teresina.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no