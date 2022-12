Perdeu a campanha de vacinação antirrábica em Teresina? Saiba como vacinar seu animal

A campanha de vacinação antirrábica em Teresina ocorreu nos dois últimos finais de semana e contemplou as todas as zonas da cidade. Mais de 73 mil animais foram vacinados e, segundo o Centro de Zoonoses, cerca de 86% da meta foi atingida. Entretanto, muitos teresinenses não conseguiram vacinar o seu bichinho, seja pela impossibilidade de levá-lo aos postos ou por não estar presente em Teresina nos dias de vacinação.

Esse é o caso da comerciante Francisca Batista, que estava trabalhando no último sábado (03), data em que as zonas Sul e Sudeste foram contempladas, e não pôde vacinar sua gatinha, Eva. “Nós adotamos ela recentemente, mas infelizmente não consegui levá-la para vacinar aqui no Torquato Neto, pois quando chegamos já tinha acabado”, afirma.

Para aqueles que não conseguiram vacinar seu cão ou gato, a Fundação Municipal de Saúde (FMS) explica que basta levá-los à sede do Centro de Zoonoses, localizada no bairro Matadouro, zona Norte de Teresina. A vacina é gratuita e está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h.



A raiva é uma doença infecciosa viral aguda que acomete mamíferos e é causada pelo vírus do gênero Lyssavirus. A transmissão da doença se dá através do contato com a saliva de um animal infectado, principalmente pela mordida. Os sintomas caracterizam-se por uma encefalite progressiva e aguda que pode levar à morte do animal. Por isso, é importante manter em dia a vacinação dos bichinhos.



“A vacina é gratuita e é a única forma de prevenção contra a doença, que pode ser transmitida para humanos. A vacina protege o animal e também as pessoas que podem ser contaminadas por um animal infectado”, destaca o gerente do Centro de Controle de Zoonoses, Paulo Marques.



