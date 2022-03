Piauí tem aumento de 220% em casos de dengue

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) confirma um aumento de 221,6% do número de casos de dengue em relação ao mesmo período de 2021. Os dados são do Boletim Epidemiológico da Dengue, referentes à 10 ª semana epidemiológica do ano. Enquanto que em 2021, durante esse período, 41 municípios haviam informado 334 casos prováveis da doença, em 2022 já são 67 municípios informando 1074 casos prováveis da doença.



Os cinco municípios piauienses que apresentam a maior incidência de casos são Curimatá; São Pedro do Piauí; Antônio Almeida; Avelino Lopes e Curralinhos. Até o momento o ano de 2022 apresentou um óbito por dengue confirmado. O Secretário de Estado da Saúde Florentino Neto destaca que os aumentos registrados nos últimos boletins epidemiológicos da dengue chamam a atenção da gestão estadual e reforçam a importância de medidas preventivas.

“A dengue já é bastante conhecida por nós, mas nem por isso podemos negligenciar as medidas de prevenção que já temos contra ela. É importante ter em mente que esta é uma doença que precisa de cuidados e que evitar o desenvolvimento dos mosquitos vetores é uma das principais formas de reduzir os casos da doença”, explica o secretário.

O Supervisor de Entomologia da Secretaria de Estado da Saúde Ocimar Alencar, destaca que a participação da população é essencial para que o quadro se reverta e o estado diminua os números apresentados a cada semana epidemiológica. “Temos um aumento dos casos a cada semana epidemiológica que nos acende um alerta. Nossas equipes estão mantendo contato com os municípios e verificando estratégias de enfrentamento. Ao mesmo passo, pedimos para a população mantenha seu papel de cuidar do seu ambiente domiciliar, evitando locais propícios para o desenvolvimento do vetor”, diz.

Segundo o supervisor, a maior parte dos criadouros detectados pelas cidades piauienses está em ambientes domiciliares, o que reforça a necessidade de cuidados mais intensos por parte da população.

O boletim também apresenta os dados epidemiológicos sobre a Febre Chikungunya, onde o estado apresenta 662,5% de aumento de novos casos em relação ao mesmo período de 2021. São Pedro do Piauí; Oeiras; São Julião; Curralinhos e Porto Alegre do Piauí são os municípios com maior incidência de casos. Ainda sobre Febre Chikungunya, o estado não registra óbitos pela doença desde 2018, quando 06 óbitos pela doença foram registrados.

