Piauiense Sub-20: Definidos os semifinalistas da competição de base; conheça

O Campeonato Piauiense Sub-20 teve a última rodada da primeira fase concluída na noite da última segunda-feira (1º). As vitórias do Picos sobre o já classificado Fluminense-PI (1 x 0) e do Altos para cima do Oeirense (2 a 1) definiram os quatro classificados para as semifinais da competição. São eles: Tiradentes e Altos, no grupo A e Fluminense-PI e Picos, ambos do Grupo B.

(Foto: Reprodução / Instagram / FluminensePI)

Agora as atenções se voltam para as semifinais, que estão previstas para acontecer no dia 06 de agosto, próximo sábado, nos horários de 16h e 18h. Porém ainda devem ser confirmadas pela Federação de Futebol do Piauí. Os confrontos serão confirmados em breve pela entidade. A decisão do Sub-20 será no dia 10 de agosto, em horário ainda a ser definido pela FFP.

O campeão receberá a taça de Campeão Sub-20 2022 e será o representante legal na Copa São Paulo 2023, desde que haja o expresso convite da Federação Paulista de Futebol, da Copa do Nordeste Sub-20 de 2023 e Copa do Brasil Sub-20 de 2023. Já o vice-campeão participará da Copa São Paulo 2023, desde que haja o expresso convite da Federação Paulista de Futebol.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no