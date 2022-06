Policial é baleado e suspeito morre durante tentativa de assalto no bairro Bela Vista

Um policial militar, identificado como Cabo Adriel, foi baleado no início da tarde desta quinta-feira (09), durante tentativa de assalto no ‘Bar do Manoel’, localizado na Rua Elesbão Veloso, no bairro Bela Vista, zona Sul de Teresina. Na situação, um dos criminosos foi alvejado, vindo a óbito ainda no local e seu comparsa foi preso pela Guarda Civil Municipal (GCM).

(Foto: Chico Filho/ODIA)

Segundo informações do Major Marcos, o policial se encontrava à paisana em um bar quando dois suspeitos chegaram e anunciaram um assalto. Durante troca de tiros, Adriel foi baleado na perna e levado ao Hospital de Urgência de Teresina (HUT). O PM encontra-se fora de perigo.

O criminoso preso pela GCM foi encaminhado à Central de Flagrantes de Teresina e o Instituto Médico Legal (IML) esteve no local para realizar a remoção do corpo do assaltante que se encontrava dentro do bar.



Com informações de Chico Filho, O Dia TV