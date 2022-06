Ponte Metálica: Com novo semáforo, tráfego volta a ser liberado nos dois sentidos

A Prefeitura de Timon, por meio do Departamento Municipal de Trânsito (DMTRANS) concluiu neste domingo (26), a instalação de novos semáforos na Ponte João Luiz Ferreira, a Ponte Metálica. Com isso, a partir de hoje (27) a ponte volta a ter o tráfego nos dois sentidos 24 horas por dia.

Além do semáforo, foram realizados também reparos na iluminação da Ponte. Outra medida que permitiu o retorno da liberação total do tráfego entre as duas cidades foi a volta do funcionamento do posto policial instalado em Teresina.

(Foto: Ascom / Prefeitura de Timon)

O policiamento no local é resultado de articulação entre a Prefeitura de Timon e a Secretaria de Segurança Pública do Piauí. “Fizemos várias reuniões para que o posto policial voltasse a funcionar na parte de Teresina e tivemos nosso pleito atendimento. A gente tinha que fazer restrições no tráfego entre as duas cidades devido à falta do policiamento no trecho. Agora, com o policiamento, novos semáforos e iluminação, a ponte volta a ficar aberta 24 horas nos dois sentidos".

(Foto: Ascom / Prefeitura de Timon)



"Vamos continuar apenas com a restrição das 6h até 8h da manhã, de segunda a sexta, quando apenas o tráfego no sentido Timon-Teresina é permitido. O motivo é que o fluxo de veículos de Timon para Teresina é três vezes maior que o da capital do Piauí para Timon”, informa o diretor do DMTRANS, Ronaldo Gonçalves.

