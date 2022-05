Populares reclamam da lentidão nas obras do viaduto da Tabuleta, na zona Sul de Teresina

Populares denunciaram ao Portal O Dia da lentidão e demora nas obras do viaduto da Tabuleta, na zona Sul da capital. Na manhã desta sexta-feira (22), a reportagem constatou que apenas seis trabalhadores estavam no local, colocando tapumes e isolando o local, porém sem nenhuma obra de avanço nas estruturas do viaduto.

Foto: Assis Fernandes/ODIA

Os trabalhadores retornaram na semana passada, mas logo pararam por conta do feriado da Semana Santa. Segundo seu Anacleto Ribeiro, que é mototaxista na região, confirmou que apesar do retorno, não houve avanços significativos no andamento da construção. "Eu venho para cá todos os dias, tenho ponto aqui. E não vejo essa obra andar. É gente aí durante a semana, mas máquina mesmo, carros de material de construção é difícil. Acho que ainda vai demorar muito essa obra".

Foto: Assis Fernandes/ODIA



A obra está orçada em quase 5 milhões de reais e a previsão de conclusão é para setembro deste ano. Porém, quem passa pelo local põe em dúvida a entrega no tempo previsto. "Nesse ritmo, é complicado as obras terminarem no tempo certo. E com mais demora, mais dinheiro nosso vai ter que ser gasto. É falta de gestão", disse seu Antônio Assis, ciclista que passa pelo local diariamente para ir ao trabalho.

Foto: Assis Fernandes/ODIA



A construção do viaduto é com recursos da Caixa Econômica, e também com recursos da Prefeitura de Teresina, através da Superintendência de Ações Administrativas Descentralizadas (SAAD Sul).

Em nota, a Saad Sul esclarece que a obra está dividida em três etapas. Na primeira, em execução, estão sendo realizados os serviços de levantamento topográfico e a construção do canteiro de obras, o que justifica, segundo o órgão, a pouca quantidade de trabalhadores e máquinas no local. Na segunda etapa, iniciarão os serviços de terraplanagem, pavimentação e construção da rotatória na parte inferior do elevado, com previsão de conclusão até o final de maio.

Foto: Assis Fernandes/ODIA



Em junho, na terceira e última etapa da obra, será realizada conclusão da parte superior do elevado, que contará com cerca de cinco metros de altura. A Saad Sul esclarece ainda que a previsão de entrega do viaduto da Tabuleta aos teresinenses é dia 16 de agosto, aniversário da cidade.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no