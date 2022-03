Prazo para renegociar dívidas com a Prefeitura de Teresina encerra hoje (15)

Aqueles contribuintes que possuem débitos com o fisco municipal de Teresina até 30 de outubro de 2021 têm até hoje (15) para renegociar suas dívidas com descontos que vão de 40% a 100% nos juros e multas. Os descontos valem somente para os débitos que forem pagos até esta terça-feira.



Entre os tributos que fazem parte do programa de renegociação de dívidas estão o ISS (Inclusive o Simples Nacional, desde que enviados pela Receita Federal ou PGNF para cobrança pela Prefeitura de Teresina), o IPTU, ITBI, taxas, multas das SAAD’s (antigas SDU’s) e os débitos da Gerência de Vigilância Sanitária e Secretaria do Meio Ambiente.



Foto: Jailson Soares/O Dia

Vale lembrar que o prazo do Programa de Pagamento Incentivado (PPI) encerra hoje à 23h59min e não será prorrogado. A adesão ao programa no ano passado chegou ao montante de R$ 38 milhões. Neste ano, a adesão já soma a quantia de R$ 10 milhões. “Vamos montar uma equipe para analisar de forma minuciosa o montante total de créditos tributários a receber que o município possui”, explicou o secretário executivo de Finanças do Município, Eduardo Lima.

Os interessados em aderir ao Programa de Pagamento Incentivado podem fazer simulações de parcelamento ou pagamento à vista através do site siat.teresina.pi.gov.br/portal-web.

Também é possível ir até uma das centrais de atendimento ao público (CAP). Confira abaixo os endereços:

CAP Centro: Por trás do Palácio da Cidade, na Rua Álvaro Mendes, 884

CAP Leste: Espaço Show Automall, na Avenida João XXIII

CAP Espaço da Cidadania: Shopping Rio Poty

O Centro de Atendimento ao Público Centro funciona de segunda a sexta-feira das 7h30 às 13h30. Já o CAP Leste funciona das 8h às 16h e o do Espaço Cidadania funciona das 8h às 18h nos dias úteis. O contribuinte também pode entrar em contato pelo número (86) 3215-7561 para tirar dúvidas e ter mais informações.

