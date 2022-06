Prefeitura convoca professores substitutos aprovados no processo seletivo

A Prefeitura Municipal de Teresina, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos (Sema), realiza a convocação de candidatos aprovados/classificados no Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto, referente ao Edital n° 006/2021.



(Foto: Ravena Rosa/Agência Brasil)

Dentre os convocados, professores atuarão em turmas do Primeiro Ciclo (Polivalência) e anos iniciais do Ensino Fundamental e em turmas do Segundo Ciclo (Matemática).

Os candidatos convocados deverão enviar a documentação necessária, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a contar do dia 15/06/2022, data em que foi publicado o Edital de Convocação (DOM 3.294), para o email: [email protected], conforme orientações contidas no anexo “Orientações para o envio de documentação”.



Com informações da PMT