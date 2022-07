Prefeitura de Teresina nomeia aprovados em concurso da Semam realizado em 2017

Oito pessoas aprovadas em concurso público da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semam), realizado em 2017, foram nomeadas pelo prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, nesta segunda-feira (25). Os técnicos aprovados irão exercer o cargo de Analista Ambiental, que agiliza processos de licença ambiental e consequentemente, colabora para a abertura de novas empresas na capital.

Os novos servidores aguardavam a nomeação do cargo desde julho de 2017, quando foi homologado o resultado final do concurso.

(Foto: Arquivo O DIA)

Para o secretário de meio ambiente, Luís André, as nomeações vão dar mais celeridade aos trabalhos da Semam. "Muito feliz com o atendimento da nossa solicitação por parte do prefeito. Os novos servidores vão nos dar condições de executarmos com mais agilidade os trabalhos que desempenhamos na secretaria de meio ambiente", destacou.

O prefeito de Teresina ressalta que a sua gestão trabalha para aumentar o número de servidores efetivos na prefeitura. "Estamos nomeando novos servidores que fizeram por merecer o cargo. Nada mais justo do que assumirem o que lhes são de direito. Estudaram, prestaram concurso e foram aprovados", apontou o prefeito.

Confira a lista de aprovados:

