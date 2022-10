Prefeitura não cumpre prazo e obra de urbanização da Vila da Paz está novamente paralisada

(Foto: Assis Fernandes / O DIA)

Ao todo, foram mais de 23 milhões de reais investidos na obra, com recursos financiados pelo CAF, o banco de desenvolvimento da América Latina. Um valor grande, que só não é maior do que a frustração dos moradores que vivem nos arredores do “grotão” da vila, como o Seu Gregório Sátiro. “Dizendo o pessoal que era para ser uma galeria coberta, para não ficar essa fedentina aí, mas na verdade não saiu. E agora nessa gestão é que eu acho difícil sair. Vamos ter que esperar por um outro ”, conta, com bom humor, o comerciante.

(Foto: Assis Fernandes / O DIA)



E quando o abandono vem do próprio poder público, fica difícil exigir da população consciência e zelo com o local. A Dona Gorete Soares fica incomodada com o lixo jogado a céu aberto nas proximidades do grotão. Não só pela sujeira, mas pelos riscos à saúde que essa prática representa. “Restos de animais mortos, lixo residencial, tudo eles jogam aqui. Isso acaba atraindo ratos, que vão para as nossas casas”, disse a autônoma.

“Aí são todos carroceiros que vem de outros lugares para jogar lixo aqui. A SAAD até faz as limpezas, mas poucos dias depois está tudo cheio de lixo novamente”, complementou Gorete. Quem não mora, mas passa diariamente pela obra também se incomoda com a situação. “É um sentimento péssimo passar por essa passarela e ver que nada foi terminado. Já estão fazendo a obra do Parque Rodoviário, que foi depois e essa daqui que é de muito antes nunca foi terminada. E acho que nessa gestão, não vão terminar” disse Francisco Fernandes, autônomo.

(Foto: Assis Fernandes / O DIA)



E a opinião do Seu Francisco parece estar certa. A Superintendência de Ações Administrativas Descentralizadas (SAAD/Sul) informou para o Portal O Dia que “não há previsão (de conclusão da segunda etapa da obra). Já foi assinada a rescisão contratual com a empresa que estava licitada e estamos convocando a segunda colocada para assumir o remanescente”.

(Foto: Assis Fernandes / O DIA)



Sobre a demanda por limpeza nas proximidades do grotão, o órgão disse que a partir da próxima semana, equipes estarão no local para realizar o ser v iço, a fim de que a nova empresa possa dar continuidade à obra.

Relembre o projeto

O projeto de urbanização e revitalização da Vila da Paz foi iniciado em 2013 e previa, a princípio, a construção da galeria, a realização de um trabalho social, regularização fundiária, esgotamento sanitário, reforço no abastecimento de água e iluminação e contratação do projeto executivo para construção de parque linear.

(Foto: Assis Fernandes / O DIA)



A obra, iniciou sendo de responsabilidade da Superintendência de Desenvolvimento Urbano Sul (SDU-Sul), na gestão do então prefeito Firmino Filho. E foi prevista para ser realizada em duas etapas. A primeira compreendia obras na Avenida Celso Pinheiro até a Rua Corisco. A segunda etapa prosseguirá da Rua Corisco até a Vila Jerusalém. A obra estava prevista para ser realizada no prazo de 18 meses e foi orçada inicialmente em R$ 17 milhões.