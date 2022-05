Servidora do TJPI tem prisão convertida de flagrante para preventiva

A servidora Kelly Layane Rodrigues Ferreira, presa pelo Greco suspeita de receber propina em frente ao Fórum Criminal de Teresina , na segunda-feira (16), teve a prisão em flagrante convertida para preventiva decretada pelo juiz Rostônio Uchôa Lima Oliveira nesta terça-feira (17). A decisão atende a um pedido feito pelo delegado Francírio Queiro porque as investigações apontam para o crime de corrupção.



Foto: Divulgação/Greco

Imagens cedidas pelo Greco mostram a servidora saindo do prédio do Fórum, entrando em um carro preto estacionado na porta e, alguns minutos depois, saindo do veículo com um envelope nas mãos. Ela foi abordada quando retornava para o edifício.

Segundo o Greco, Kelly é lotada na Vara da Infância e da Família e teria recebido R$ 2 mil para agilizar o trâmite processual de uma ação de separação cumulada com pensão alimentícia ajuizada no ano de 2013. Após abordá-la, a polícia identificou a suposta prática de corrupção.

Em seguida, foi dada de prisão e a mulher foi levada à Central de Flagrante.

