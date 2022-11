Proclamação da República: confira o funcionamento do comércio em Teresina no feriado

Na próxima terça-feira (15), feriado da Proclamação da República, as lojas do Centro e dos bairros funcionarão normalmente. Segundo o Sindicato dos Lojistas do Piauí (Sindilojas/PI), a abertura do comércio neste feriado foi estabelecido em convenção coletiva e condiciona o pagamento integral de horas extras. No Centro e bairros, as lojas deverão funcionar de 8h às 18h.

Foto: Tânia Rego/Agência Brasil

As unidades do Pão de Açúcar também funcionarão normalmente. A loja da Frei Serafim funcionará de 7h às 20h. Já as lojas São Cristóvão e Jockey terão atendimento de 7h às 21h e a unidade localizada na Dom Severino funciona das 7h às 22h.

Já o Mercado Extra, localizado na avenida Barão de Gurgueia, funcionará no horário normal das 7h às 22h.

De acordo com a Febraban (Federação Brasileira dos Bancos), agências bancárias não irão funcionar durante o feriado, mas os caixas eletrônicos funcionarão normalmente.



