Programação de Corpus Christi em Teresina começa hoje (13); Procissão será presencial

A Solenidade de Corpus Christi, celebrada anualmente na quinta-feira após a Solenidade da Santíssima Trindade, este ano acontecerá no próximo dia 16 de junho. A Arquidiocese de Teresina divulgou a programação, que se inicia no dia 13 de junho, com a realização do Tríduo Eucarístico nas paróquias e na Catedral de Nossa Senhora das Dores.

Este ano, a tradicional Procissão Eucarística retorna às ruas do Centro de Teresina no dia da festa. Com o tema “Eucaristia: Pão da unidade na sinodalidade”, a celebração de Corpus Christi rende graças a Deus pelo inestimável dom da Eucaristia, fonte e centro de toda a vida cristã, na qual o próprio Senhor Jesus se dá como alimento de Vida Eterna.

Catedral de Nossa Senhora das Dores, em Teresina (Divulgação: Arquidiocese de Teresina)

De acordo com o padre Klebert Viana, pároco da Catedral Metropolitana de Teresina, a data é um convite para a reflexão sobre a obra que Jesus Cristo deixou. “Nos últimos dois anos não pudemos celebrar por causa da pandemia, mas esse ano estamos muito alegres e com uma boa expectativa para a realização deste momento de muita espiritualidade e oração. Preparamos uma programação rica justamente para marcar o nosso reencontro depois desse período afastados. Todos os cristãos católicos são convidados para que possamos celebrar bem e fazer uma festa bonita em honra ao Nosso Senhor Jesus Cristo”, explicou.

Ainda de acordo com o padre Klebert, entre as novidades da programação estão as apresentações culturais, no Patamar da Igreja Catedral, e o tapete que estará presente em todo o percurso da procissão.

Data é milenar

A solenidade de Corpus Christi é celebrada desde o século XIII. A festa é uma das mais antigas do catolicismo em todo o mundo e foi instituída pelo papa Urbano IV, em 1264.

Confira a programação completa da Festa de Corpus Christi 2022:

De 13 a 15

Tríduo Eucarístico nas Paróquias da Arquidiocese de Teresina e na Igreja Catedral

Dia 15 de junho

21h – Vigília Eucarística na Catedral de Nossa Senhora das Dores

20h – Início da Montagem do Tapete de Corpus Christi

Dia 16 de Junho

06h – Alvorada festiva e café partilhado

07h – Laudes Solene na Catedral de Teresina

09h – Santa Missa na Igreja Catedral seguida de Exposição do Santíssimo Sacramento

12h – Repique dos sinos das três igrejas do Centro da capital

13h – Abertura dos Portões da Praça Saraiva

14h – Apresentações Culturais no Patamar da Igreja Catedral

16h – Santa Missa Solene Arquidiocesana presidida pelo Arcebispo de Teresina Dom Jacinto Brito no Patamar da Igreja Catedral em seguida Procissão Eucarística até o Adro da Igreja de São Benedito com louvores ao Santíssimo Sacramento e Bênção Eucarística.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da Arquidiocese de Teresina