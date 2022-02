Quase um mês após interdição, trecho da Av. Maranhão continua com risco de desabamento

O trecho da Avenida Maranhão, localizado em frente ao Centro Administrativo do Piauí, na zona Sul de Teresina, continua com risco de desabamento quase um mês após a interdição pela Defesa Civil Municipal. A reportagem do O DIA esteve no local na última sexta-feira (11) e constatou que, mesmo sinalizada, a obra no local ainda não teve início.

Segundo o vendedor ambulante João Henrique de Souza, que possui uma banca de venda de frutas próximo ao trecho interditado, há mais de 15 dias não aparecem trabalhadores no local. "Essa semana eles vieram, deixaram esse material, mas até agora não vi ninguém trabalhando. Eu acredito que só não desabou a avenida inteira porque existe essa galeria por baixo que é feita de concreto, senão o buraco seria muito maior", destaca.





No local, a erosão da pista já chegou à calçada e levou boa parte do sedimento da margem do rio Parnaíba. Segundo a Secretaria Municipal de Defesa Civil (SEMDEF), a erosão é provocada pela elevação do nível do rio Parnaíba e há risco de desabamento da pista de rolamento.

A reportagem do O DIA procurou a Superintendência das Ações Administrativas Descentralizadas Sul, que informou, através da sua Gerência de Obras, que a área já está isolada e que já tem equipe no local trabalhando. "Ainda não há uma previsão de conclusão, devido imprevisibilidade do período chuvoso, mas estamos tomando todas as medidas para que a obra seja executada o mais breve possível", informou.

Moradores reclamam de buracos na avenida Lindolfo Monteiro

Moradores da Avenida Lindolfo Monteiro, no bairro de Fátima, zona Leste de Teresina, reclamam de buracos no asfalto provocados pelas chuvas ocorridas na Capital nos últimos dias. No trecho localizado em frente ao condomínio Turquesa, o problema aumenta a cada chuva. É o que relatou ao O DIA a doméstica Eva do Nascimento.

Segundo ela, o buraco existe no local há bastante tempo. Contudo, a chuva do último dia 04 de fevereiro piorou a situação. Devido à má qualidade do asfalto, vários buracos abriram interditando parte da avenida. Para passar pelo local, os motoristas revezam a passagem em meia pista.

"Essa situação é antiga, mas tem piorado agora com a chuva. Tem essa galeria em frente ao condomínio e quando chove o fluxo de água é muito grande e acaba levando o asfalto e abrindo vários buracos" relata.

A reportagem do O DIA procurou a Superintendência das Ações Administrativas Descentralizadas Leste, mas até o momento não obteve retorno. O O DIA reitera que o espaço continua aberto para quaisquer esclarecimentos.





