Quatro pessoas são presas com grande quantidade de drogas no bairro Matinha

Quatro pessoas foram presas em flagrante com uma grande quantidade de drogas prontas para venda na tarde desta quarta-feira (25), no bairro Matinha, na Zona Norte de Teresina. As prisões foram após uma investigação conjunta da Gerência Polícia Especializada (GPE) e da Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes (Depre).



De acordo com o delegado Matheus Zanatta, Gerente de Polícia Especializada (GPE), os indivíduos detidos já estavam sendo monitorados e possuem passagens pela polícia por tráfico de drogas. Dois deles foram presos dentro de um veículo modelo HB20 após terem comprado os entorpecentes em uma casa que servia como ponto de venda de drogas.

“Essa é uma investigação que já vem ocorrendo juntamente com a Depre. Fizemos a abordagem a um HB20 que tinha comprado drogas nessa residência. Nele, havia dois homens que estavam com uma quantidade expressiva de drogas. Em seguida, fizemos as buscas dentro da casa onde outras drogas foram encontradas e mais duas pessoas foram detidas”, disse.

Com os suspeitos dentro da residência a polícia encontrou ainda uma balança de precisão, uma arma de fogo e uma quantia considerável de dinheiro. “A casa já estava sendo levantada pela equipe e estava sendo monitorada. Lá tinha uma grande quantidade de tabletes de maconha e os outros materiais oriundos do tráfico”, completou Zanatta.

O delegado Walter Cunha informou à O Dia TV que um dos alvos da ação teve o mandado de prisão cumprido por tráfico de drogas em 2021, começou a ser monitorado por tornozeleira eletrônica e voltou a cometer o crime. “Esse alvo tem passagem pelo tráfico e teve o mandado de prisão foi cumprido em 2021. Após as investigações, ficou constatado que ele estava no tráfico. O homem foi preso em casa”, afirmou.

Após as prisões, as quatro pessoas detidas foram levadas à Central de Flagrantes e apresentadas na Delegacia Geral para os procedimentos cabíveis.

