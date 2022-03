Rastreador de celular ajuda polícia a encontrar carro roubado em Timon; suspeito é preso

Com ajuda do rastreador do celular da vítima, policiais do 10º Batalhão da Polícia Militar recuperaram um carro roubado nesta quinta-feira (03), próximo à Rua 100, em Timon, no Maranhão. Um homem suspeito do crime que não teve a identidade revelada foi preso.



Segundo o soldado Nascimento, que atendeu a ocorrência, o veículo foi roubado no bairro Tabuleta, na Zona Sul de Teresina. Junto com o carro foi levado o celular da vítima, que conseguiu repassar a localização do aparelho para a polícia.

Ainda segundo o soldado, após ser avistado com o veículo, o suspeito tentou fugir, mas acabou sendo interceptado pelos agentes. Ele tem passagens e estava usando tornozeleira eletrônica.





Fotos: Jailson Soares/ODIA e Divulgação/PMTimon

“Ele sozinho rendeu o proprietário do veículo e levou tudo que tinha dentro. Após realizar rondas no Centro, avistamos o veículo próximo à rua 100. O indivíduo tentou empreender fuga, bateu o veículo e foi capturado. Ele tinha passagens e estava com tornozeleira eletrônica. O dono estava com o celular dentro do carro e, após rastreamento, localizou o veículo em Timon”, conta.

Dentro do veículo, a polícia encontrou uma arma de fogo, munições e vários pertences da vítima. O homem foi levado para a Central de Flagrantes de Timon para os procedimentos cabíveis. “Agora, a Polícia Civil vai verificar a ficha criminal dele e ele deverá seguir para o sistema prisional”, completa.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações de Chico Filho, da O DIA TVM, e Jailson Soares, do Portal ODIA