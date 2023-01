Renovação de matrícula de alunos da rede municipal encerra nesta sexta (13)

A Secretaria Municipal de Educação (Semec) realiza até esta sexta-feira (13) a renovação de matrículas dos alunos veteranos nas unidades de ensino para o ano letivo de 2023. O processo assegura a permanência do aluno que já estuda na escola ou a transferência entre as unidades da Rede.

Estão sendo renovadas as matrículas dos alunos do 3°, 5°, 6°, 7°, 8° e 9° anos do Ensino Fundamental. As demais séries já passaram por esse processo, assim como a Educação Infantil e Educação de Jovens e Adultos (EJA) para o primeiro semestre.

(Foto: Divulgação / SEMEC)

“O processo de renovação de matrícula está sendo bastante tranquilo. Ainda há algumas vagas para determinadas séries, por isso convoco os pais para comparecerem na nossa escola até a próxima sexta-feira (13) para garantiram a matrícula dos seus filhos”, diz Dilza Lopes, diretora de uma escola municipal. No ato da renovação, é necessário trazer os seguintes documentos:

- Certidão de nascimento da criança;

- CPF do aluno;

- NIS daqueles que são beneficiários do Programa Auxílio Brasil (para Educação Infantil);

- CPF do responsável (para os estudantes menores de idade);

- Comprovante de endereço com CEP da rua onde mora e foto 3×4 atualizada.

Já as matrículas para novos alunos acontecem de 23 de janeiro a 03 de fevereiro para o Maternal, I e II Período da Educação Infantil. E de 30 de janeiro a 10 de fevereiro, estarão abertas as matrículas novas para o Ensino Fundamental.

