Sambistas fazem carta em manifesto pela volta de desfile das escolas de samba de Teresina

Há pelo menos seis anos que o Carnaval de Teresina, sobretudo o desfile das escolas de samba, não é realizado na capital. Tanto tempo sem a tradicional folia de momo fez com que um grupo de sambistas da cidade decidisse lançar, no último dia 22 de agosto – dia do Folclore Nacional – uma carta em Defesa do Carnaval e da Cultura Popular. Assinaram a carta, os presidentes da Escolas de Samba Skindô, Sambão e Ziriguidum.



Também registraram presença os Blocos Carnavalescos Paçoca, Piauí Samba e Línguas Venenosas. Segundo a carta, “os expressivos Blocos Carnavalescos estão desmobilizados e carentes de organização. O Corso do Zé Pereira vai ficando nas lembranças, assim como as festas nos clubes e bares da cidade”.



(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Um dos organizadores do movimento é o presidente do Bloco do Paçoca, Messias Júnior, afirma que a intenção do lançamento do manifesto é chamar a atenção da população e das autoridades políticas para a cultura e a economia da cidade. “Queremos fazer um chamamento público para os dirigentes de escolas de samba, de blocos, os amantes do carnaval para resgatarmos a folia aqui em Teresina. Vamos buscar parcerias com portais para que as pessoas possam assinar o manifesto”, disse.

(Foto: Divulgação / Redes Sociais)



Com o lançamento da carta, os organizadores do movimento pretendem também pedir ao prefeito Dr. Pessoa o cumprimento de uma das promessas de campanha de revitalizar o carnaval de Teresina. Além de solicitarem uma audiência pública na Câmara Municipal, onde solicitarão a criação da Lei do Carnaval, para instituir a obrigatoriedade de destinação de recursos para as agremiações de samba e blocos de carnaval de Teresina.

