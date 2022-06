Teresina: Serviços essenciais de saúde estarão abertos no feriado de Corpus Christi

Os serviços essenciais de saúde do município de Teresina funcionam normalmente entre os dias 16 a 19. Os hospitais, maternidades, Unidades de Pronto Atendimento (UPAS), SAMU estarão prestando assistência à população. A Fundação Municipal de Saúde (FMS) vai disponibilizar ainda, durante o feriado de Corpus Christi, salas de vacina em Unidades Básicas de Saúde de diversas zonas da cidade.



Essa é uma oportunidade para os teresineses, que ainda não tomaram as vacinas contra a Covid-19, especialmente a dose reforço. Vale lembrar que, ontem (15), o Governo do Estado publicou um novo decreto (nº 21.178) com medidas de enfrentamento ao novo coronavírus. Dentre as exigências está o uso obrigatório de máscara em ambientes fechados, em todo o Piauí, bem como a obrigatoriedade de apresentação do comprovante de imunização com as doses de reforço, de acordo com o calendário de vacinação.

(Foto: Divulgação/FMS)

Nos dias 16 de junho (feriado de Corpus Christi), 17 (ponto facultativo), 18 e 19 (fim de semana) estarão abertas as UBS do Parque Piauí, UBS Porto Alegre, UBS Santa Isabel, UBS Renascença e Parque Brasil.



Nestes locais, será ofertada não apenas a vacina contra a covid infantil (primeira e segunda dose para crianças de 5 a 11 anos), como também a vacina do sarampo (para crianças de 6 meses a menores de 5 anos, além da atualização da caderneta dos trabalhadores da saúde, gripe (para todos os grupos prioritários) e também outros imunizantes do calendário de imunização.



Um posto de vacinação também será aberto no Teresina Shopping, na sexta-feira, 17 (ponto facultativo) e no sábado (18) com vacinas contra a Covid-19 e influenza (gripe). O posto estará aberto das 9h às 17h.

O posto do Teresina Shopping está localizado no edifício Garagem - estacionamento do G3, e não requer agendamento. Estarão disponíveis vacinas contra a covid para todas as etapas que contemplam adolescentes e adultos: primeira, segunda e terceira dose (para pessoas a partir dos 12 anos), além do segundo reforço/quarta dose (para pessoas de 18 anos e mais). Além disso, será ofertada a vacina da gripe para todos os grupos prioritários que têm direito ao imunizante, exceto as crianças – que podem receber nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

