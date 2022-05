Sistema Unimed Teresina cria programa para garantir qualidade no atendimento

Nesta quarta-feira (11) o Sistema Unimed Teresina realizou a entrega dos certificados do Programa de Qualificação da Rede de Prestadores, o Qualirede. O programa foi criado em 2021 e fortalece a parceria dos planos de saúde Unimed Teresina e Intermed com a rede credenciada, garantindo mais qualidade e segurança no atendimento assistencial aos clientes.



A noite marcou o encerramento da primeira fase do programa, onde a rede hospitalar credenciada foi certificada com o selo Qualirede. Foram avaliados critérios de segurança, conforto, experiência do cliente e complexidade. Os hospitais certificados na primeira etapa foram: Hospital de Terapia Intensiva (HTI), Hospital Flávio Santos, Otorrinos, Hospital Unimed Primavera e Hospital Unimed Ilhotas.

O Qualirede foi criado para assegurar o propósito da Unimed Teresina, que é cuidar da vida com excelência e carinho, além de incentivar a rede credenciada a promover processos de melhorias para o desenvolvimento e qualificação assistencial. “Nosso objetivo é fortalecer a segurança, a qualidade assistencial e a experiência do paciente. Queremos que toda experiência seja positiva, gerando satisfação e valor tanto para operadora, quanto para beneficiários e rede prestadora de serviços”, explica Nayra Portela, gerente de Provimento à Saúde da Unimed Teresina.

O presidente do Sistema Unimed Teresina, Newton Nunes Filho, acrescenta que com esses indicadores de qualidade, os planos de saúde Unimed e Intermed podem melhorar cada vez mais seus processos. “Esse programa é baseado em uma metodologia nacional, o SCORERede, reconhecida pela Agência Nacional de Saúde (ANS). Com ele nós podemos melhorar ainda mais nossa qualidade no atendimento aos beneficiários, além de conhecer melhor e qualificar a nossa rede prestadora”.

Para o vice-presidente do Sistema Unimed Teresina, André Sobral, qualificar a rede credenciada é investir no propósito de cuidar da vida com qualidade e excelência: “Sem dúvidas nós não fazemos isso sozinhos, precisamos de parceiros que estejam com a gente nesse desafio. Nós não crescemos sem atendimento de qualidade e segurança do paciente. Por isso, com o Qualirede reafirmamos nossas parcerias com empresas fortes, sérias, que valorizam o trabalho médico e primam pela qualidade do serviço prestado”.

Para a rede credenciada o reconhecimento com o selo Qualirede é uma forma de melhorar os padrões de atendimento ao paciente. “Gostaria de enaltecer o trabalho da Unimed Teresina em relação ao programa, no qual a cooperativa faz com que a rede se adeque aos seus padrões de atendimento e qualidade no serviço prestado ao paciente”, ressaltou Jolberto Carvalho, representante do HTI.

O superintendente dos hospitais Unimed Ilhotas e Unimed Primavera, Geovane Cravo, pontua que o programa de qualificação evidencia a preocupação do plano de saúde com a qualidade no atendimento. “O Sistema Unimed na medida em que faz esse tipo de qualificação, mostra para seus usuários aquilo que ele tem como maior preocupação: que é qualidade que todos os hospitais precisam apresentar a cada um dos seus usuários. O grande propósito é atender o nosso cliente com qualidade e muita segurança”, pontua.

O programa Qualirede inicia nova fase ainda em 2022, onde serão avaliados outros segmentos da rede credenciada.

