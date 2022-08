Site da Câmara Municipal de Teresina é invadido por hackers e fica fora do ar

O site da Câmara Municipal de Teresina ficou fora do ar após ser invadido por hackers nesta segunda-feira (08).



Por meio de nota, a assessoria de comunicação do órgão informou que a equipe técnica do Legislativo Municipal está tomando todas as devidas providências para que o site volte ao normal o mais rápido possível.



Até o momento, o site segue fora do ar. Todas as outras redes sociais do órgão seguem funcionando normalmente.



