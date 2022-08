Taça das Favelas: com presença de Cafu, evento será lançado no domingo (7) em Teresina

A Central Única das Favelas (CUFA) e a Federação de Futebol do Piauí (FFP) vão lançar a primeira edição da Taça das Favelas do Piauí no próximo domingo (7). O lançamento vai contar com a presença do capitão da seleção do pentacampeonato de 2002, o lateral direito Cafu, que é o embaixador do torneio.

O evento acontecerá em todas as zonas de Teresina e deverá agregar pelo menos 5 mil jovens. A competição é exclusiva para moradores de favelas e tem como objetivo promover a integração entre as comunidades e colaborar com a cultura de paz de seus moradores, a educação por meio da qualificação para o esporte, o espírito de equipe e a promoção de campanhas pela autoestima nesses territórios e no seu entorno.

Além de Cafu, o evento deve contar com a presença de atletas locais, como ex-jogador Eduardo, hoje técnico do Piauí Esporte Clube. Além do presidente da Central Única das Favelas - CUFA, Preto Zezé.

Sobre a Taça das Favelas

Organizada pela Central Única das Favelas – CUFA, a Taça das Favelas é o maior torneio de futebol de campo entre favelas do mundo. Ao todo, mais de 100 mil jovens participam da competição, que se inicia nas peneiras internas nas comunidades até a grande final. A competição visa contribuir para a promoção da inclusão social através do esporte, influenciando positivamente a realidade de crianças e jovens brasileiros.

