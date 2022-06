Taxistas protestam na Strans pedindo aumento de 30% na tarifa das corridas em Teresina

Os taxistas de Teresina vão se reunir em protesto reivindicando o aumento das tarifas praticadas nas corridas aqui na capital. A manifestação acontece na manhã de hoje (20) na sede da Strans e a categoria espera conseguir conversar com o superintendente de Trânsito, major Cláudio Pessoa. Segundo o presidente do Sindicato dos Taxistas, as tarifas das corridas de Teresina estão congeladas há sete anos e isso vem causando prejuízos que ganhos aos trabalhadores.

Hoje, a bandeirada da corrida de táxi em Teresina custa R$ 4,50. O quilômetro rodado na Bandeira 1 está custando R$ 2,51; o quilômetro rodado na Bandeira 2 custa R$ 3,01. Os taxistas pedem aumento de 30% em cima desses valores. O percentual, segundo a categoria, já foi acordado com a Strans, mas nunca homologado.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

“A gente vem negociando desde dezembro do ano passado, já acertamos os percentuais, mas a Strans fica segurando a convocação do Conselho Municipal de Transportes. A gente não aguenta mais. O ideal seria que houvesse aumento de 100% na tarifa, mas a gente sabe que vai ficar muito ruim para a população também, então concordamos com esses 30%”, diz Neilton Andrade Lima, presidente do Sindicato dos Taxistas.

Um dos gastos que mais tem pesado no orçamento dos taxistas, ele menciona, é a gasolina. De acordo com Neilton, hoje se um taxista fatura R$ 100,00 em um dia, tem somente R$ 20,00 de lucro, porque pelo menos R$ 80,00 tem que ser destinado para abastecer seu veículo e continuar rodando.

Leia também: Gasolina fica 5,18% mais cara a partir de hoje (18) nas refinarias

Além do aumento da tarifa, os taxistas vão protestar também pelo andamento do projeto do Táxi Lotação, que foi aprovado na Câmara Municipal de Teresina em junho de 2021, mas até o momento segue parado na Strans. “Estão só enrolando. Faz um ano que esse projeto passou no Legislativo, foi para a Strans, o superintendente chegou a chamar a gente para discutir quando teve a greve dos ônibus, mas mandou para a Procuradoria e de lá nunca mais saiu. Até agora foi no querer deles, mas agora vai ser no nosso”, dispara Neilton.

Teresina tem hoje 2.040 taxistas cadastrados circulando pela cidade. Caso os representantes da classe não sejam recebidos pela Strans hoje, a categoria fará uma manifestação geral.

A reportagem do Portalodia.com está tentando contato com a Strans para que o órgão se manifeste sobre o assunto.

