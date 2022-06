Teresina amplia vacinação no Dia D de Imunização e abre postos no final de semana

Para ampliar a cobertura vacinal das campanhas de vacinação contra a covid-19, a gripe e o sarampo, as autoridades em saúde pública do Piauí e aqui de Teresina estão ampliando os postos de vacinação no final de semana e abrindo agendamento nesta quinta-feira (09), quando se comemora o Dia D da Imunização.



Com relação à covid, o Piauí é o primeiro do país na aplicação das doses. No entanto, quando se trata da vacina contra a gripe e o sarampo, a meta de vacinar 90% do público-alvo ainda não foi totalmente atingida. Os dados apontam que, no caso da gripe, o Piauí vacinou 54,6% do público-alvo. No caso do sarampo, somente 37,86% do público-alvo procurou os postos de vacinação.

Com o objetivo de chamar atenção da população para a importância de se vacinar e para dar mais uma oportunidade para aqueles que ainda não se imunizaram receberem as vacinas, a Fundação Municipal de Saúde (FMS) de Teresina e Secretaria de Saúde do Piauí (Sesapi) estarão com postos de vacinação funcionando durante todo o sábado.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

A mobilização do fim de semana acontece em sete pontos: das 09h às 17h o posto de vacinação do Teresina Shopping funcionará para a Campanha Contra a Covid-19 aplicando imunizantes de primeira, segunda, terceira e quarta dose conforme os públicos específicos de cada etapa. Além disso, neste mesmo local será ofertada a vacina contra a gripe para todos os grupos prioritários, exceto as crianças, que se vacinarão nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

No sábado (11), também haverá campanha de vacinação no Hospital Universitário da UFPI, no bairro Ininga, que vai receber crianças de 5 a 11 anos para vacinação contra a covid-19. Assim como no Teresina Shopping, o funcionamento da sala no HU é das 08h ás 17h.

No sábado (11) e no domingo (12), as UBS’s estarão abertas das 7h às 19h. Nelas, serão ofertadas as vacinas contra a covid infantil (crianças de 5 a 11 anos) e também a vacina contra o sarampo para crianças de 6 meses a menores de 5 anos. As UBS também aplicarão vacina contra a gripe para todos os grupos prioritários e também outras vacinas do calendário de imunização.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Agendamento

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) abre hoje às 18h novo agendamento para a vacina contra a covid-19. As vagas são para recebimento da terceira dose para pessoas de 18 anos e mais e o agendamento deve ser feito no site Vacina Já.

Para o presidente da FMS, Gilberto Albuquerque, a vacinação tem se mostrado como a estratégia mais importante de combate à série de endemias que Teresina vem passado. Daí a necessidade da população procurar os postos de imunização e garantir sua proteção.

“A vacinação tem se mostrado uma importante arma no combate à covid-19. A abertura de postos no fim de semana vem para dar uma oportunidade para as pessoas pertencentes aos públicos alvos que não têm disponibilidade durante a semana possam garantir suas doses”, diz o presidente da FMS.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Quem também faz o apelo é o secretário estadual de Saúde, Néris Júnior. Ele lembra que o Piauí tem três campanhas de vacinação ativas e que o prazo para a vacinação contra a gripe e o sarampo foi prorrogado até 24 de junho. “Manter a vacinação em dia, mesmo na fase adulta, é um dos melhores métodos para evitar doenças e infecções. Com isso eu venho pedir ao nosso povo, que procurem seus locais de vacina nas suas cidades e recebem todas as doses necessárias para proteção contra doenças como a Covid-19, que já está com a dose de reforço liberada para aqueles indivíduos acima de 12 anos. Vamos vacinar para erradicarmos as doenças de nosso país”, lembra o secretário.

Veja abaixo os públicos-alvo das campanhas de vacinação

Gripe:

- Crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias)

- Trabalhadores da saúde

- Gestantes

- Puérperas

- Professores do ensino básico e superior

- Idosos com 60 anos e mais

- Pessoas com deficiência permanente

- Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais

- Profissionais das forças de segurança e salvamento

- Profissionais das forças armadas

- Trabalhadores do transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e longo curso

- Caminhoneiros.

Sarampo:

Crianças de 6 meses a menores de 5 anos

Covid:

1ª e 2ª dose – crianças de 5 a 11 anos

1ª dose e 2ª dose – a partir de 12 anos

1ª dose de reforço – a partir de 12 anos

2ª dose de reforço – a partir de 18 anos

