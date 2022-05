Teresina anuncia reorganização na rede de saúde após aumento de casos de dengue

O aumento de casos de dengue em Teresina levou a Fundação Municipal de Saúde (FMS) a promover a reorganização da rede básica e de alta complexidade de saúde do município. Nesta segunda-feira (25/04), a FMS anunciou as alterações com a justificativa de que a medida busca” reduzir a superlotação nas portas de entrada de urgências durante o amento de casos de dengue, chikungunya, zika”.

Foto: Divulgação / FMS

As mudanças

A primeira alteração ocorre nas 91 unidades básicas. A FMS definiu que a primeira hora do atendimento médico na Estratégia Saúde da Família será destinada para os casos sem agendamento de pessoas com sintomas das doenças

A FMS estabeleceu ainda que a Unidade Básica de Saúde do Gurupi será destinada para o atendimento de casos de arboviroses.

Já na alta complexidade, o Hospital do Monte Castelo passa a ser a unidade referência para essas doenças. Serão disponibilizados leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e leitos clínicos. Os atendimentos ocorrerão durante 24h. No Hospital do Parque Piauí, a FMS promete mais um médico no turno da tarde.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da FMS