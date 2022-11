Teresina pode ter noite de chuva nesta sexta-feira (18), diz climatologista

Apesar de o B-R-O-Bró ainda não ter acabado oficialmente, o mês de novembro tem sido chuvoso em Teresina. Nesta sexta-feira (18), há possibilidade de pancadas de chuvas isoladas pela cidade. O climatologista Werton Costa explica que isso acontece devido as Zonas de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que encontram-se em deslocamento no estado do Piauí.

(Foto: Arquivo O DIA)

“Esse sistema poderoso provocou algumas chuvas intensas no sul do estado recentemente e, agora, ele está trazendo uma nova umidade para essas regiões. Isso significa que vai sobrar um pouco dessa umidade para Parnaíba e Teresina, por isso temos um alerta laranja para o sul e provavelmente teremos um alerta amarelo para nossa capital”, afirma.

Segundo o especialista, as chuvas devem ocorrer na madrugada desta sexta-feira e também na madrugada de domingo (20). “A tendência é que haja diferentes episódios de chuvas, mas elas não avançam. É apenas uma passagem da ZCAS e, por onde passa, vai despejar umidade”, acrescenta Werton Costa.



Teresina registra chuvas acima da média para novembro

.Os acumulados de precipitação medidos pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) apontam que Teresina teve 112,9 milímetros de chuva durante este mês. Em geral, a média de novembro fica em torno dos 45mm. Esse aumento no volume de precipitação é uma condição da pré-estação, que consiste na transição do período quente para o período chuvoso.

O maior volume de chuva foi registrado na quarta-feira, dia 09, quando a capital teve 44,2 mm de chuva acumulado. No dia 07 (segunda-feira), o acumulado foi de 27,9mm. Nos demais dias chuvosos deste mês, Teresina teve acumulado de chuva de 1,8mm (dia 04), 15,8mm (dia 05), 3,6mm (dia 11) e 19,6mm (dia 15)



Ithyara Borges