Teresina libera dose de reforço para quem recebeu primeira dose da Janssen

Seis pontos de vacinação em Teresina passam a oferecer a dose de reforço contra a Covid-19 para a pessoas que tomaram a vacina da Janssen no esquema primário de dose única. O anúncio foi realizado nesta sexta-feira (01/07) pela Fundação Municipal de Saúde (FMS).

De acordo com nova nota técnica do Ministério da Saúde, quem tomou a vacina do imunizante Janssen receberá um terceiro reforço, que passa a equivaler à 4ª dose dos outros imunizantes. Para ter direito à nova dose, o paciente deve ter no mínimo quatro meses da dose anterior.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

A imunização para esse público acontece a partir da próxima segunda-feira (04/07) e seguirá até a sexta-feira (08/07) de 9h às 17h nos seguintes pontos:

Terminal do Parque Piauí;

Terminal Zoobotânico;

Terminal Livramento;

Terminal Buenos Aires;

CEU Norte;

Teresina Shopping (edifício Garagem – estacionamento do G3).

No momento da imunização é necessário apresentar um documento de identificação com foto, CPF ou cartão do SUS e o cartão de vacina com registro das doses anteriores. Crianças e adolescentes devem ainda estar acompanhadas dos pais ou responsáveis.

Outros públicos

Os postos estão aplicando também adolescentes e adultos com a primeira, segunda e terceira dose/primeiro reforço (para pessoas de 12 anos e mais), como a quarta dose/segundo reforço (para pessoas de 18 anos e mais).

Já a vacinação infantil segue sendo realizada em nove Unidades Básicas de Saúde: UBS Buenos Aires, UBS Parque Brasil, UBS Saci, UBS Monte Castelo, UBS Irmã Dulce, UBS Cidade Jardim, UBS Satélite, UBS Alto da Ressurreição, UBS Parque Poti. Crianças de 6 a 11 anos poderão se dirigir a estes postos para tomar tanto a primeira quanto a segunda dose do imunizante contra a covid.

Postos de vacinação – 04 a 08 de julho

Locais – 9h às 17h: Terminal Parque Piauí, Terminal Zoobotânico, Terminal Livramento, Terminal Buenos Aires, CEU Norte, Teresina Shopping (edifício Garagem – estacionamento do G3)

– Covid 1ª Dose (12 anos e mais)

– Covid 2ª Dose (12 anos e mais)

– Covid 1º Reforço (12 anos e mais)

– Covid 2º Reforço (18 anos e mais)

– Covid 3º Reforço (para vacinados com a JANSSEN no esquema primário/dose única)

Locais: UBS Buenos Aires, UBS Parque Brasil, UBS Saci, UBS Monte Castelo, UBS Irmã Dulce, UBS Cidade Jardim, UBS Satélite, UBS Alto da Ressurreição, UBS Parque Poti

– Covid 1ª e 2ª dose – crianças de 5 a 11 anos

Com informações da FMS