Teresina: reclamações sobre compras online aumentam 52% em 2022

Nos últimos dois anos foram constatados um crescente número de reclamações relacionadas às compras online. De fato já seria o esperado, devido a uma mudança no comportamento do consumidor, bem como do fornecedor, pelo evento da pandemia que se instalou globalmente. Dados do Procon Municipal atestam um aumento percentual de 52% em 2022 até esse mês de abril de reclamações em relação ao mesmo período do ano anterior no comércio eletrônico.

Segundo Procon, as queixas que mais se repetem entre os consumidores são referentes ao atraso na entrega e às vezes chegando mesmo a não efetivar a entrega do produto, alto preço do frete, bem como problemas na cobrança e também vendas efetuadas em sites falsos.

Foto: Reprodução/Pixabay O alto preço do frete é um fator que tem contribuído substancialmente para a desistência da compra, vez que em muitos casos chegam a um valor maior do que o preço do produto que seria adquirido. Isto tem impactado não somente o consumidor, mas o fornecedor também que fica sem efetuar a venda.

“É bom destacar que não existe uma regulamentação para definir se o valor de um frete está ou não abusivo. Atualmente a explicação fica por conta dos valores commodities minerais, dentre elas o petróleo, que impactam em efeito cascata”, destaca a coordenadora geral do Procon Municipal, Nara Cronemberger. A coordenadora elenca ainda algumas dicas para amenizar as reclamações na relação de consumo. “O fornecedor deverá oferecer canais de atendimento que efetivamente atenda às queixas dos consumidores, maior transparência e clareza na descrição dos produtos, disponibilizar pontos de retirada dos produtos, a fim de suavizar o alto preço dos fretes. Por fim, o consumidor deve pesquisar o site de compra com muita atenção, pois a maioria dos erros são grosseiros e detectáveis na sua falsidade”, alerta. O consumidor que se sentir lesado na relação de consumo poderá dirigir-se ao Procon Municipal de Teresina, localizado na Avenida João XXIII, 2715, bairro São Cristóvão, virtualmente pelo e-mail: [email protected] ou através do telefone: (86) 3216-3041.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no