Teresina registra aumento de 6% nos casos de dengue em 7 dias

Teresina teve um aumento de 6,4% nos casos confirmados de dengue nos últimos sete dias. É isto o que aponta os dados do boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira (22) pela Fundação Municipal de Saúde (FMS). De acordo com o relatório, a capital piauiense possui hoje (23) 6.988 casos confirmados de dengue. Os casos notificados somam 9.479. Na semana anterior, a cidade tinha 9.131 casos notificados e 6.567 casos confirmados.

Leia também: Teresina tem mais de 6.500 casos confirmados de dengue, aponta FMS

A quantidade de óbitos decorrente de complicações da dengue não teve alteração em relação ao boletim da semana anterior: Teresina continua com nove mortes por dengue confirmadas e quatro em investigação pelas autoridades de saúde.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Outro dado que registrou aumento em relação à semana epidemiológica anterior foi o da febre chikungunya: até esta sexta-feira (22), Teresina tinha 1.411 casos notificados desta doença e 878 confirmados. Na semana passada, 1.340 casos notificados e 877 confirmados. No atual momento, a capital possui três óbitos confirmados por chikungunya e nenhum óbito em investigação.

Já com relação ao zika vírus, Teresina possui 106 casos notificados e oito confirmados com nenhum óbito em investigação ou confirmado.

A Fundação Municipal de Saúde reforça aos teresinenses a necessidade de adotar medidas de prevenção contra a proliferação do mosquito Aedes aegypti, causador da dengue zika e chikungunya. As orientações incluem não deixar água parada, não jogar lixo em terrenos baldios e locais indevidos e em caso de sintomas de alguma destas doenças, buscar atendimento imediato no posto de saúde mais próximo.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no