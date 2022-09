Teresina tem sábado com céu nublado, mas sem previsão de chuva; veja

O sábado (24) em Teresina vai ser de tempo nublado, podendo haver sol e aumento de nuvens pela manhã, de acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Não há previsão de chuva.



Já o domingo (25) será de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. À noite terá pouca nebulosidade. A tendência é que a mínima seja 25º e máxima 36º.





Próximos 15 dias

A tendência é que ocorra chuvas isoladas nos próximos 15 dias, segundo previsão do Clima Tempo. Existem ainda previsão de ventos moderados, com rajadas fortes (de até 76 km/h) a partir do período da tarde e nebulosidade às noites..

As temperaturas vão apresentar uma ligeira elevação em relação a este sábado (24), com mínima de 26ºC e máxima de 41ºC nos horários mais quentes do dia.

