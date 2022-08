Teresina: Vacinação de crianças de 3 e 4 anos contra Covid é realizada neste sábado (27)

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) de Teresina continua a vacinação contra a Covid da capital. Para o sábado, 27, e domingo, 28, no Teresina Shopping (Edifício garagem, estacionamento G3) crianças de 3 anos ou mais, adolescentes de 12 anos ou mais, adultos de 18 anos ou mais e idosos de 60 anos ou mais poderão estar garantindo as doses do imunizante contra a Covid.

No sábado haverá uma intensificação na vacinação das crianças de 3 e 4 anos com diversos locais funcionando o dia todo: UBS Buenos Aires, UBS Nova Teresina, UBS Monte Castelo, UBS Angelim, UBS Alto da Ressurreição, UBS Todos os Santos, UBS Vale do Gavião, UBS Parque Piauí, UBS Porto Alegre, UBS Santa Maria da Codipi, UBS Santa Isabel e UBS Renascença.

No domingo as crianças de 3 e 4 anos também estarão sendo vacinadas nas UBS: Parque Piauí, Porto Alegre, Santa Maria da Codipi, Santa Isabel, Renascença. “Queremos lembrar aos pais e responsáveis que eles devem levar cpf ou cartão SUS e o cartão de vacina das crianças”, afirma Emanuelle Dias, coordenadora de vacinação Covid da FMS.



Na próxima semana, de 29 de agosto a 2 de setembro a FMS já montou também cronograma de vacinação Covid: os terminais Parque Piauí, Zoobotânico, Livramento, Buenos Aires e o Teresina Shopping disponibilizarão vacina para pessoas a partir de 12 anos. No Teresina Shopping as crianças de 3 anos ou mais também poderão ser vacinadas. Também de 29 de agosto a 2 de setembro, as UBS Buenos Aires, Parque Brasil, Saci, Monte Castelo, Irmã Dulce, Cidade Jardim, Satélite, Alto da Ressurreição e Parque Poti vacinarão crianças de 3 a 11 anos.

