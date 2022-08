TJ-PI julgará mais de 500 processos sobre violência contra mulher até sexta (19)

Até a próxima sexta-feira (19), o Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI) vai realizar mais de 500 audiências em Teresina e em mais 27 comarcas do interior, por meio da Semana Justiça pela Paz. A ação visa unir esforços concentrados nas quatro varas de família que tratam de processos de violência doméstica e familiar contra mulheres e feminicídios.

O trabalho é coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça e está na 21° edição. Também estão agendados dois juris relacionado aos casos de feminicídio. “Queremos dar a prioridade necessária, fazer os esforços e dar a visibilidade para a violência doméstica. Trazer a imprensa e a sociedade em geral para debatermos o porquê de nossa sociedade ser tão desigual, que chega a vitimar tantas mulheres”, afirmou a juíza Keila Raniere.

(Foto: Jailson Soares / O DIA)

Realizada pelo CNJ em parceria com os tribunais brasileiros, a Semana "Justiça Pela Paz" acontece pelo menos três vezes ao ano e tem como objetivo acelerar o andamento de processos relacionados à matéria de violência doméstica e familiar contra a mulher.

No Piauí, a Semana é organizada pelo TJ-PI em parceria com órgãos do Sistema de Justiça e da Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, com o apoio de outras instituições e movimentos sociais de proteção à mulher.

