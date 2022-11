Transporte Eficiente: Por falta de pagamento, motoristas paralisam atividades em Teresina

Motoristas do Transporte Eficiente paralisaram as atividades na manhã desta sexta-feira (18) em Teresina. Ao todo, sete veículos pararam de rodar e deixaram de atender cerca de duas mil pessoas que dependem do serviço. A paralisação ocorreu devido ao não recebimento dos salários dos trabalhadores.

Segundo Wilson Gomes, presidente da Associação dos Cadeirantes do Município de Teresina (Ascamte), os trabalhadores da Empresa Santa Cruz estão há dias sem receber os provimentos. Sobre o pagamento do transporte eficiente para a Empresa Santa Cruz, que opera o serviço, “a Strans está aguardando o parecer da Controladoria Geral do Município (CGM) e os trâmites legais necessários da gestão pública”.

Ainda de acordo com a Superintendência, o pagamento já está em andamento para ser realizado, com previsão para ser liberado ainda nesta sexta-feira.

