Trecho da avenida Homero Castelo Branco é liberado

O trecho da Avenida Homero Castelo Branco no cruzamento com a rua Eustáquio Portela, na zona Leste de Teresina, que estava interditado por conta de obras da galeria, foi liberado para o trânsito pela Superintendência de Ações Administrativas Descentralizadas (SAAD) Leste.

O engenheiro José Alberto Lustosa explicou que a via foi liberada após a conclusão das obras e o trecho receber asfalto. O local recebeu ainda limpeza geral para só então ser liberado. O prazo estabelecido SAAD foi de 30 dias de interdição, o que se encerrou no dia 2 de julho.

Foto: Divulgação / SAAD Leste

O cruzamento entre a Avenida Homero Castelo Branco e a Rua Eustáquio Portela, foi palco da tragédia que vitimou a professora Wana Sara Cavalcante Henrique, em fevereiro deste ano. A obra da galeria já se arrasta há uma década e tem como objetivo resolver os problemas de alagamento na região.

De acordo com a Prefeitura de Teresina, existem quatro frentes de serviços da obra de construção da galeria da zona Leste. São elas: dissipador (no final da obra no cruzamento com o rio Poti); dois trechos de macrodrenagem, na rua Eustáquio Portela, entre a avenida Homero Castelo Branco e avenida River e rua Professor Darcy Araújo, entre coronel Belisário da Cunha e avenida Pedro Almeida e um de micro drenagem, na Rua Tomaz Tajra, entre a rua Desembargador Cromwell de Carvalho e Senador Arêa Leão, com assentamento de tubos de 1500,00 milímetros.

“Queremos acelerar a obra para que, em dezembro, ela já esteja próxima à avenida Presidente Kenedy. Temos que ter cuidado com os serviços devido ao rebaixamento de lençol freático, rede de esgoto e elétrica e não criar problemas com as casas”, disse o engenheiro José Alberto.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da SAAD Leste