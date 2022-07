Trecho da Avenida Zequinha Freire recebe semáforo após acidente

Após uma grave colisão que deixou uma mulher ferida na noite última terça-feira (27/07), o cruzamento da Avenida Zequinha Freire com a rua Seu Cornélio, no bairro Uruguai, na zona Leste de Teresina, recebeu a instalação de uma semáforo e sinalização horizontal e vertical.

A intervenção aconteceu cerca de 24h depois de um mustang colidir lateralmente com um carro Fiat Argo. A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans), por sua vez, explicou que o equipamento foi uma reivindicação da população por meio da Ouvidoria de Teresina. O semáforo começa a funcionar no próximo sábado (30/07).

Foto: Divulgação / Strans

“Para que seja realizada a implantação do semáforo é realizada uma análise da via pública e dos benefícios que trará para os moradores e condutores que transitam pelo local, e um dos objetivos da implantação do semáforo é diminuir os conflitos existentes no local devido a imprudência de parcela dos condutores colocando em risco os envolvidos no trânsito”, disse a a engenheira civil da Strans, Ananda Patrícia Sousa.

A Empresa Teresinense de Desenvolvimento Urbano (ETURB) também realizou a sinalização vertical e horizontal da via, que estava sem as marcações desde um trabalho de recapeamento asfáltico.

O acidente

O acidente entre um mustang e o Fiat Argo aconteceu na última terça-feira e deixou uma mulher de iniciais C.P.C ferida. Ela foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levada para o Hospital de Urgência de Teresina (HUT). Os policiais fizeram o teste do bafômetro no condutor do Mustang, identificado pelas iniciais G.Z.L, mas o resultado deu negativo para embriaguez.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da Strans