Tribunal de Contas abre processo seletivo para estagiários em Teresina; confira

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE – PI) dará início ao processo seletivo para formação de cadastro reserva de estagiários de nível superior em Teresina. As inscrições estarão disponíveis durante o período de 25 de fevereiro a 10 de março de 2022, exclusivamente pela Internet.

A seleção é destinada aos estudantes devidamente matriculados nos cursos de Bacharelado em Administração, Arquitetura, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Ciências Econômicas, Comunicação Social/Jornalismo, Direito e Engenharia Civil.



Além disso, para concorrer é necessário possuir Índice de Rendimento Acadêmico igual ou superior a 7,5000 e comprovar ter cursado, no mínimo, 50% da carga horária total do curso.



Os candidatos inscritos serão classificados em ordem decrescente conforme a nota do Índice de Rendimento Acadêmico. Em caso de empate, será levado em conta:



o candidato que possuir maior número de aprovações por média;

o candidato que possuir menor número de reprovações por nota;

o candidato que possuir menor número de reprovações por falta;

o candidato que possuir maior idade.

Os estagiários admitidos receberão bolsa mensal no valor de R$ 1.212,00 por jornada de 20 horas semanais de trabalho. Além disso, terá direito a recesso anual remunerado, a auxílio transporte e seguro contra acidentes pessoais. O contrato de estágio terá duração de 01 ano, podendo ser prorrogado por igual período.



Para se inscrever, o candidato deverá preencher o formulário eletrônico de inscrição presente no site do TCE – PI e anexar os documentos solicitados, conforme o cronograma já mencionado. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.



