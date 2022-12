Turismo em Teresina cresceu 21,7% em 2022, aponta pesquisa

Em Teresina, o ano de 2022 deverá fechar com fluxo turístico 21,7% superior a 2021, segundo cálculos da Coordenação de Turismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEMDEC). De acordo com levantamentos estatísticos, a capital contou com aproximadamente 500 mil visitas este ano, contra 410 mil verificadas em 2021.

A pesquisa apontou ainda que 51,8% dos turistas vêm a Teresina a negócios, enquanto 35,4% dos teresinenses viajam a passeio e 34,6% para tratar de negócios fora da capital.

(Foto: Arquivo O DIA)

A Receita Turística também apresentou resultado positivo e deverá crescer 31% em relação ao ano anterior, passando de R$ 291,4 milhões em 2021 para R$ 381,7 milhões em 2022 “Vamos continuar monitorando o fluxo de turistas que chegam a Teresina, para que tenhamos uma ideia precisa dos impactos que essa atividade traz para a economia do nosso município”, afirmou o novo secretário da SEMDEC, Iran Felinto.

As últimas pesquisas realizadas pela SEMDEC, nos portões de embarque e desembarque do Aeroporto de Teresina, foram aplicadas no final de novembro, durante 7 dias consecutivos, com 400 entrevistas. Segundo o levantamento, o teresinense gastou em média R$ 289,41 fora de Teresina, por dia, enquanto os turistas injetaram diariamente R$ 190,00 na economia local, com uma permanência média de 6,1 dias por pessoa.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEMDEC).