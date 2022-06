UBS em Teresina não realiza testes de covid por falta de treinamento da FMS

A Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Cristo Rei, zona Sul de Teresina, ainda não iniciou as testagens de covid-19 devido à falta de treinamento do pessoal pela FMS (Fundação Municipal de Saúde) para a realização do exame. A informação foi repassada e confirmada à reportagem do Portalodia.com pelos funcionários da UBS nesta manhã (09).



Na semana passada, a FMS havia anunciado que todas as Unidades Básicas de Saúde de Teresina estariam fazendo testes de covid-19. A Diretoria de Atenção Básica do órgão havia enviado um memorando circular para todas as unidades, informando sobre o início das testagens nas UBS a partir da última segunda-feira (6) e que estaria distribuindo os testes nas 91 UBS’s de Teresina.

“Os testes estavam sendo realizados nas urgências de hospitais e UPAs, mas agora serão feitos nas Unidades Básicas, que encaminharão apenas os casos mais graves para as unidades hospitalares”, havia dito Gilberto Albuquerque, presidente da FMS.



A situação, no entanto, é diferente na UBS do Cristo Rei. De acordo com funcionários, que não quiseram se identificar, a Fundação Municipal de Saúde (FMS) deveria realizar um treinamento prévio com os profissionais para a aplicação dos testes. Mas até agora, esse treinamento não foi realizado.

“Não teve treinamento. Não podemos colocar um swab no nariz de uma pessoa sem treinar e até hoje estamos esperando. É por isso que aqui na UBS do Cristo Rei não está tendo testagem”, disse uma funcionária.

Procurada pelo Portalodia.com, a FMS informou que encaminhou a denúncia para a Diretoria de Atenção Básica para apurar e tomar as providências. A Fundação reiterou que todos os funcionários que realizam teste de covid-19 receberam treinamento e as UBS’s receberam material.

UBS do São João está realizando testes, mas procura é baixa

Na Unidade Básica de Saúde Maria Dulce da Cunha Senha, no bairro São João, a testagem já está sendo realizada. Porém a procura ainda é baixa. No momento da presença da equipe de reportagem do Portalodia.com, ainda não havia fila para a testagem.

Esta UBS já era uma unidade que já fazia teste de Covid anteriormente, na fase mais crítica da Pandemia. E parou com a diminuição dos casos. "Agora estamos retornando. Como os profissionais aqui já sabiam, não precisou de treinamento".

