Um Dia Na Praça: confira os serviços gratuitos que serão ofertados no Angelim

O projeto ‘Um Dia Na Praça’, iniciativa da Fundação Otávio Miranda e do Sistema O Dia de Comunicação, vai ofertar diversos serviços gratuitos para a população do bairro Angelim e entorno, na Zona Sul de Teresina, neste sábado (30) e domingo (01). O evento será na quadra da Escola Municipal Angelim, das 09h às 14h.



Sasc

A Secretaria Estadual da Assistência Social vai ofertar, de forma gratuita, corte de cabelo, esmaltização, penteado afro e limpeza de pele.

Grau Técnico

A instituição educacional Grau Técnico fará glicemia capilar, aferição de pressão arterial e orientações e conscientização sobre as doenças diabetes e hipertensão, dentre outras.

G3 Telecom e Piauí Conectado

As empresas G3 Telecom e Piauí Concetado vão prover internet gratuita para a população e estandes que prestarão os serviços.

A Secretaria de Segurança

A Secretaria de Segurança do Piauí (SSP-PI) fará a equipe de emissão de 2ª via do Registro Geral (RG).

Apac

A Associação Piauiense dos Advogados Civilistas (Apac) vai conceder orientações jurídicas para população.

Ótica de Diniz

Orientações e consulta de vista grátis.

Detran-PI

Serviços para o cidadão para consulta de CNH (Carteina Nacional de Habilitação), dentre outros.

