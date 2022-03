Um Dia na Praça: Emater realiza exposição de produtos e orienta agricultores no evento

O Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) estará presente no projeto Um Dia na Praça, que acontece neste sábado (05) e domingo (06), no Parque Nova Potycabana, na Zona Leste de Teresina. O órgão irá realizar exposições de produtos rurais e agrícolas produzidos por agricultores piauienses que são auxiliados pelo Instituto.

De acordo com o diretor geral do Emater, Leonardo Nogueira, os projetos que serão apresentados foram desenvolvidos pela comunidade Alviverde, composta por 35 famílias. A comunidade produz hortaliças, mandiocas, macaxeiras, peixes e diversos outros produtos. “É uma oportunidade de incentivarmos não só a exposição, como a comercialização dos produtos produzidos por eles”, explica o diretor do órgão.



Além disso, agricultores interessados em obter algum tipo de assistência do Emater têm a chance de comparecer ao stand e tirar suas dúvidas. “Nós temos como meta o grande desenvolvimento do projeto no estado”, acrescenta.



O evento



O Um Dia na Praça oferecerá uma série de serviços para a população como emissão de carteira de identidade e segunda via de RG, justiça itinerante, assistência social, serviços de beleza e de saúde e também orientações para microempreendedores.

O evento também contará com um espaço kids para diversão da criançada. É importante frisar que o evento segue todos os protocolos sanitários de contenção da covid-19, portanto é obrigatório o uso de máscara para acesso e permanência no espaço, além do distanciamento social.

O projeto conta com apoio da Secretaria de Segurança Pública do Piauí, da Secretaria Municipal de Cidadania, Cidadania e Políticas Integradas (Semcaspi), do Setut, da G3 Telecom, do Sebrae, da Justiça Itinerante, do Emater, do Detran-PI, do Centro Universitário Uninassau e do Hemopi.

