Um Dia na Praça: evento oferta serviços à comunidade do Angelim

Neste final de semana, o evento Um Dia na Praça vai atender à população que mora no bairro Angelim e entorno, naZona Sul de Teresina. Assim como nas outras edições, serão ofertados serviços comunitários e jurídicos como emissão de RG, serviços de saúde e beleza, atividades esportivas, recreação e também entretenimento. O evento acontece na quadra da Escola Municipal Angelim, no sábado (30) e domingo (01), das 09h às 14h.



A iniciativa é da Fundação Octávio Miranda e do Sistema O Dia de Comunicação. De acordo com Rossiney Milhomen, coordenador do Um Dia na Praça, nesta edição espera-se que sejam feitos cerca de 1000 atendimentos entre orientações jurídicas e prestação de serviços. Para tanto, mais uma vez foram fechadas parcerias com o Governo do Estado, Sebrae, Piauí Conectado, Grau Técnico, Hemopi, G3 Telecom, Gelo Tropical, Emater, Pax União, Apac, Instituto Ana Hickman, Justiça Itinerante, entre outros.

“A expectativa mais uma vez é gigante. A Fundação Octávio Miranda teve essa iniciativa a partir do momento de retomada da vida quando as regras de distanciamento social da pandemia foram mais flexibilizadas. Isso nos motivou e procuramos fechar estas parcerias para trazer essa inclusão social e cidadania para a população de Teresina, sobretudo nesse momento em que a cidade está sem ônibus e as pessoas não conseguem ir ao Centro ter acesso a alguns serviços básicos”, disse Rossiney.

No sábado (09), os programas 100% Forró (09h às 11h) e Music Hall (11h às 12h), serão transmitidos ao vivo pela O DIA TV, afiliada da Rede TV, do local do evento. O Um Dia na Praça começa às 09h e segue até às 14h no sábado (09) e no domingo (10).

