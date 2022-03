Um Dia na Praça: G3 Telecom garante acesso gratuito à internet no evento

O projeto Um Dia na Praça, realizado pela Fundação Octávio Miranda, que ocorrerá nos dias 05 e 06 de março, no Parque Potycabana, contará com diversas prestações de serviços e lazer. O evento terá acesso gratuito à internet disponibilizado pela G3 Telecom.

A empresa, que também é parceira do evento, irá realizar a instalação de wifi no Parque Potycabana, a fim de que as pessoas presentes possam estar conectadas da melhor maneira. Além disso, no local terá um espaço reservado à G3, onde a população é bem vinda para tirar suas dúvidas a respeito do serviço de internet.



De acordo com Nélio Costa, colaborador da G3 Telecom, o intuito da participação do Um dia na Praça também diz respeito à demonstrar aos teresinenses o trabalho de qualidade que é desenvolvido pela empresa. “Nosso objetivo é trazer mais pessoas para conhecer nossos serviços e ver nossa maneira de trabalhar. Além disso, queremos mostrar nossa transparência e demonstrar que oferecemos mais que velocidade de internet, mas também qualidade da mesma”, afirma.



(Foto: Divulgação/ODIA)

Como será a instalação de wifi no evento?

Segundo Nélio Costa, foi feita toda uma verificação técnica do local para que a instalação da fibra óptica seja realizada. “Fizemos uma análise técnica do local e os equipamentos foram instalados, por meio disso conseguimos disponibilizar o acesso a internet. Em ambientes abertos, como o Parque Potycabana, existe maior facilidade de propagação das frequências de Wifi”, explica o colaborador.



(Foto: Arquivo O Dia)

Sobre a empresa

A G3 Telecom surgiu em 2009 e atua em Teresina há 12 anos. Com a missão de conectar pessoas através de um serviço de qualidade e de um atendimento especializado aos clientes. “Nós queremos que nossos técnicos cheguem na casa do cliente e expliquem ao cliente como funciona nosso trabalho. Buscamos sempre fazer um atendimento humanizado e transparente. Demonstrando essa nossa preocupação com o entendimento do cliente em questões de qualidade e internet”, destaca Nélio Costa.



A G3 Telecom está presente no Piauí e no Maranhão. “Estamos expandindo cada vez e queremos levar a qualidade de Teresina para outros municípios e estados”, acrescenta.



(Foto: Jailson Soares/ODIA)

O evento

O Um Dia na Praça oferecerá uma série de serviços para a população como emissão de carteira de identidade e segunda via de RG, justiça itinerante, assistência social, serviços de beleza e de saúde e também orientações para microempreendedores.



O evento também contará com um espaço kids para diversão da criançada. É importante frisar que o evento segue todos os protocolos sanitários de contenção da covid-19, portanto é obrigatório o uso de máscara para acesso e permanência no espaço, além do distanciamento social.



O evento conta com apoio da Secretaria de Segurança Pública do Piauí, da Secretaria Municipal de Cidadania, Cidadania e Políticas Integradas (Semcaspi), do Setut, da G3 Telecom, do Sebrae, da Justiça Itinerante, do Emater, do Detran-PI, do Centro Universitário Uninassau e do Hemopi.



Adriana Magalhães